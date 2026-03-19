На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В четверг ожидается начало магнитной бури, которая, по прогнозу, должна стать самой сильной с середины января текущего года, сообщили в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, наблюдающихся сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца", - говорится в сообщении.

Предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около 6 суток - до вторника будущей недели (24 марта). Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 число (в те же даты, что и буря в январе), когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр, отмечают ученые.

По их прогнозам, существует большая вероятность, что часть пиков придётся на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь на пятницу.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });