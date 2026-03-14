Военные РФ нанесли удар по объектам ВПК, энергетики и военным аэродромам Украины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - сообщили в ведомстве.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны.