Минобороны РФ сообщило, что за сутки сбиты 285 дронов ВСУ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО за сутки уничтожили 285 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Также, как заявили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты десять управляемых авиационных бомб.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные поразили пусковую установку системы HIMARS ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пусковой установке реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что в течение суток нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.