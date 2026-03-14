Эксперт Минздрава объяснил рекомендации о цвете одежды врачей обеспечением безопасности

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рекомендации Минздрава о цвете одежды врачей и медицинского персонала нацелены на обеспечение безопасности и эффективности работы медиков, заявил академик РАН, директор НМИЦ хирургии им. А.В.Вишневского Амиран Ревишвили.

"По мнению хирургов, введение предлагаемых системных мер по стандартизации медицинской одежды в стационарах имеет ряд практических преимуществ, касающихся безопасности, эффективности и организационной структуры работы в операционных (...) Цветовая гамма формы - не просто модный тренд, а важный элемент управления безопасностью, эффективностью и коммуникацией, в том числе, и в хирургической практике", - сказал Ревишвили в субботу "Интерфаксу" .

Первое практическое преимущество, по его словам, мгновенная идентификация профессионального статуса сотрудника. Хирурги традиционно носят зелёные или серые халаты, что позволяет быстро отличить их от анестезиологов, перфузиологов, операционных сестер и технического персонала. Такая визуальная маркировка снижает риск ошибок в условиях высокой нагрузки, когда время на принятие решений измеряется секундами.

Второе преимущество - улучшение контроля за соблюдением правил асептики. Это повышает уровень стерильности. Третье - оптимизация командной координации. В крупных госпиталях и многопрофильных центрах хирургическая команда состоит из десятков человек. Цветовые сигналы позволяют быстро находить нужного специалиста, особенно во время экстренных вмешательств, когда требуется немедленное реагирование, отметил Ревишвили.

Четвертое преимущество, по словам директора НМИЦ, - психологическое восприятие. Исследования показывают, что цвет влияет на эмоциональное состояние человека. Зелёный, который часто выбирают для хирургических халатов, ассоциируется со спокойствием и концентрацией. Он также менее заметен под светом флуоресцентных ламп, чем белый, что снижает зрительную усталость у хирургов.

Пятым аспектом он назвал стандартизацию в рамках системы здравоохранения. Единая цветовая система по стране или сети больниц позволяет внедрять единые протоколы, проводить обучение и аудит без потери информации о роли каждого участника. "Посещаю многие клиники мира уже в течение 45 лет, данные меры реализованы в большинстве из них. Это обязательное для них условие идентификации медицинского учреждения и работающих в нем медицинских сотрудников и вспомогательного персонала", - сказал Ревишвили.

Он добавил, что все врачебное сообщество будет носить белые халаты, на которых должны быть специальный бейдж или вышивка ФИО врача и наименование медицинского учреждения.

Ранее в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале в мессенджере Max, что рекомендации Минздрава РФ о цвете одежды для врачей и медперсонала нужно отозвать. По словам Володина, в адрес депутатов поступают обращения от медицинского сообщества в связи с тем, что в 2024 году Минздравом были разосланы рекомендации в части цвета одежды для врачей и медперсонала учреждений здравоохранения.

Минздрав России ранее представил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников, они распределяются в зависимости от должности.