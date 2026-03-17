В ФМБА сообщили о наборе первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом начался в России. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

"Мы сейчас завершаем довольно хорошо проходящие доклинические исследования по глиобластоме (...). Мы сейчас начали набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом", - сказал Белоусов во вторник на форуме "Здоровое общество".

"Сейчас мы приходим к тому, что, возможно, для других видов опухоли тоже надо эту терапию подбирать – по крайней мере, там, где исходно материал сначала хирургической резекции подлежит, надо исследовать персональную чувствительность к препаратам", - отметил он.

Глиобластома – это наиболее агрессивная и распространенная первичная злокачественная опухоль мозга. Она отличается стремительным ростом, прорастанием в здоровые ткани и крайне неблагоприятным прогнозом, при этом часто рецидивирует после лечения.

Ранее Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов. Первый из них – персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее производитель – НМИЦ радиологии Минздрава. Вакцина разработана совместно с Центром им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Второй препарат – персонализированная пептидная вакцина "Онкопепт" для борьбы с колоректальным раком. Ее производитель – ФНКЦ физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России.