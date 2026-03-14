Кабмин поручил "Росатому" и МИД провести переговоры с Вьетнамом о сооружении АЭС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Вьетнамом в сооружении АЭС на территории республики, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Поручить Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" провести совместно с МИД России переговоры с вьетнамской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

В феврале газета "Известия" со ссылкой на посла Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоя сообщала, что республика заинтересована в скорейшем заключении межправительственного соглашения с Россией о сооружении первой в стране АЭС "Ниньтхуан-1".