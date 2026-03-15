Над Брянской областью за сутки уничтожено 168 дронов ВСУ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за прошедшие сутки ликвидировано почти 170 беспилотников ВСУ.

"За прошедшие сутки с 8:00 14 марта до 8:00 15 марта над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 168 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал губернатор в воскресенье в мессенджере Мах.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.