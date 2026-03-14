Ограничения введены в аэропорту Краснодара

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.