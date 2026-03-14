Ограничения введены в аэропорту Краснодара

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Сбито 65 украинских БПЛА, летевших на Москву

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 64

Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву

Над Брянской областью уничтожено 128 БПЛА

47 беспилотников сбито на подлете к Москве в субботу

Что произошло за день: суббота, 14 марта

Умерла актриса Людмила Аринина

AZUR air до 20 марта представит Ространснадзору отчет об устранении замечаний

Очередной рекорд тепла побит в Петербурге

Потушен пожар, возникший на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 744 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8652 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
