Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки ВСУ на регион, вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный дом.

"В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом (...) Выбиты стекла в отдельных квартирах", - приводятся слова Бочарова в канале волгоградской администрации в Мах в воскресенье.

Кроме того, даны поручения провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения, говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавил Бочаров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2026 года Военная операция на Украине
