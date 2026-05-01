МАК займется расследованием аварии вертолета Ми-8Т в Коми

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Причины опрокидывания при посадки вертолета Ми-8Т в районе Усинска (Коми) установит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Западно-Сибирское МТУ Росавиации, сообщило ведомство в пятницу.

"Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту находились 24 человека - три пилота и 21 пассажир. Воздушное судно находится в парке авиапредприятия "Ельцовка".

Как сообщалось, днем в пятницу в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки в городе завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Он должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ (НАО). В результате инцидента пострадали 10 человек, они доставлены в приемное отделение больницы Усинска: двое из них получили травмы средней степени тяжести, еще восемь - легкой.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета.

Следователи СК России возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

