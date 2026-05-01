Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом в Коми

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Следователи СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с жесткой посадкой вертолета в Коми, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Предварительно установлено, что погибших нет. Дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Как сообщалось, днем в пятницу в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Он должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На борту находились 24 человека, пострадали десять.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета авиакомпании "Ельцовка" в черте города Усинска.