Мишустин учредил стипендии для иностранцев с достижениями в области русского языка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство России учредило стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой для иностранных студентов и аспирантов российских вузов, имеющих значительные достижения в области русского языка и литературы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Начиная с 1 сентября 2026 года выплаты ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 тыс. рублей для студентов (курсантов) и 20 тыс. рублей для аспирантов (адъюнктов)", - сообщили в пресс-службе правительства.

Стипендия будет назначаться на 12 месяцев. При этом студенты смогут получать ее со второго курса обучения по программе бакалавриата и с первого курса обучения по программе магистратуры, отмечается в сообщении.

Стипендиатов будут определять на конкурсной основе. Они должны быть выдвинуты учеными советами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. У претендентов не должно быть академической задолженности, а также оценок "удовлетворительно" и ниже по результатам аттестации.

Кроме того, будут учитываться публикации в рецензируемых научных изданиях, участие в научных конференциях, наличие международных или всероссийских наград и получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы.

"Решение позволит поддержать молодых специалистов, которые в дальнейшем будут преподавать русский язык и русскую литературу за рубежом", - сообщили в пресс-службе.

Людмила Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук. Она стала одним из инициаторов создания президентского Совета по русскому языку, который позже был преобразован в Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно прекратили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково временно закрыт

Человек погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Воронежской области

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников

Пожар начался на территории нефтебазы в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Объекты энергетики серьезно повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

67 БПЛА сбито на подлете к Москве

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло 66

Столичный аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов

 Столичный аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов

Сбито 65 украинских БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 751 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8658 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
