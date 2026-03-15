Мишустин учредил стипендии для иностранцев с достижениями в области русского языка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство России учредило стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой для иностранных студентов и аспирантов российских вузов, имеющих значительные достижения в области русского языка и литературы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Начиная с 1 сентября 2026 года выплаты ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения и 10 аспирантов (адъюнктов). Их размер составит 15 тыс. рублей для студентов (курсантов) и 20 тыс. рублей для аспирантов (адъюнктов)", - сообщили в пресс-службе правительства.

Стипендия будет назначаться на 12 месяцев. При этом студенты смогут получать ее со второго курса обучения по программе бакалавриата и с первого курса обучения по программе магистратуры, отмечается в сообщении.

Стипендиатов будут определять на конкурсной основе. Они должны быть выдвинуты учеными советами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. У претендентов не должно быть академической задолженности, а также оценок "удовлетворительно" и ниже по результатам аттестации.

Кроме того, будут учитываться публикации в рецензируемых научных изданиях, участие в научных конференциях, наличие международных или всероссийских наград и получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы.

"Решение позволит поддержать молодых специалистов, которые в дальнейшем будут преподавать русский язык и русскую литературу за рубежом", - сообщили в пресс-службе.

Людмила Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук. Она стала одним из инициаторов создания президентского Совета по русскому языку, который позже был преобразован в Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.