Четверо жителей Горловки стали жертвами атаки ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей погибли в результате боевых действий в Горловке Донецкой Народной Республики, среди них двое подростков, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Ранее в понедельник он заявил, что в результате удара БПЛА в городе пострадали пятеро мирных жителей.