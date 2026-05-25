Магнитные мины обнаружены на корпусе бельгийского танкера в порту в Ленобласти

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Несколько магнитных мин обнаружены на корпусе танкера-газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт "Усть-Луга" Ленинградской области, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР.

"Предотвращен террористический акт на судне "АРРХЕНИУС" (газовоз), прибывшем из бельгийского порта "Антверпен" в порт "Усть-Луга" Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт "Самсун", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в ходе осмотра подводной части корпуса судна "водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств".

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что устройствами оказались "морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО".

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), сказала Петренко.

По ее словам, сотрудниками ФСБ во взаимодействии с министерством обороны и Росгвардией мины были обезврежены.

По данным ФСБ, "масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве (их количество не уточняется - ИФ) составляла около 7 килограммов".

"В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что "согласно оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах".

Со своей стороны Петренко уточнила, что "АРРХЕНИУС" зашел в Усть-Лугу 20 мая, "с задержкой в несколько дней от планируемой даты".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления", - добавила представитель следствия.