Поиск

Всплеск солнечной и геомагнитной активности, наблюдавшийся на выходных, завершился

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - За два дня Солнце произвело две вспышки классов M1.2 и M1.0, и довольно заметное количество - не менее 30 - слабых вспышек C-класса, сообщила в понедельник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Этого хватило, чтобы временно поднять уровень активности до оранжевого значения (в пике до примерно 6 из 10), но не больше. На данный момент всё, что имелось в наличии, полностью растрачено, и график вспышек (нижний) опять пошёл валиться вниз", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что в плане геомагнитных бурь воздействие корональной дыры в общих чертах совпало с прогнозами. По их словам, произошли бури среднего уровня G1-G2, пик которых пришёлся на начало субботы. "Сегодня ещё могут по инерции наблюдаться короткие остаточные возмущения, но глобально событие закончено", - сообщают они.

"Ничего интересного нет ни на обращённой к Земле, ни на обратной стороне светила, которую сейчас наблюдает аппарат Solar Orbiter. Прогноз на ближайшее время - благоприятный", - заявили в лаборатории.

РАН Земля Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
