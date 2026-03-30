Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Впервые почти за два месяца мощная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце в понедельник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Поступают данные о крупном событии на Солнце. В 06:19 по Москве произошла вспышка уровня X (высший балл) - первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за два месяца", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, выброшенное облако плазмы уже наблюдается на снимках, поступающих из космоса.

"Исходя из них, основная масса вещества уходит вбок. В то же время смещение - отклонение направления движения облака от направления на Землю - составляет около 40° - такой угол не является полностью "безопасным", и периферийные части облака газа Землю могут задеть", - заявили ученые.

По их информации, приход облака плазмы к Земле можно ожидать с 1 на 2 апреля.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.