Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Впервые почти за два месяца мощная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце в понедельник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Поступают данные о крупном событии на Солнце. В 06:19 по Москве произошла вспышка уровня X (высший балл) - первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за два месяца", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, выброшенное облако плазмы уже наблюдается на снимках, поступающих из космоса.

"Исходя из них, основная масса вещества уходит вбок. В то же время смещение - отклонение направления движения облака от направления на Землю - составляет около 40° - такой угол не является полностью "безопасным", и периферийные части облака газа Землю могут задеть", - заявили ученые.

По их информации, приход облака плазмы к Земле можно ожидать с 1 на 2 апреля.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });