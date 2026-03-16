Возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА локализовано

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинска (Краснодарский край), произошедшее в результате атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.

"В промзоне Лабинска локализовали пожар на нефтебазе. В тушении возгорания, возникшего из-за падения обломков БПЛА, принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, возгорание на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинска произошло минувшей ночью в результате атаки БПЛА. Площадь возгорания не уточняется.

По данным оперативного штаба, пострадавших нет.