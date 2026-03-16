В Лабинске продолжают тушить пожар на нефтебазе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Лабинске пожар на нефтебазе тушат семь пожарных расчетов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В тушении участвуют личный состав пожарно-спасательных подразделений, сводных отрядов и аэромобильной группировки ГУ МЧС по Кубани.

Ранее сообщалось, что в тушении были задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар начался в результате атаки БПЛА в ночь на 16 марта. К обеду понедельника возгорание локализовали. Площадь пожара не уточнялась. Пострадавших нет.