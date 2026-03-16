Один человек погиб, шестеро ранены в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник в своем канале в Мах.

Он уточнил, что погиб мужчина в Новой Каховке. В Тополевках ВСУ обстреляли гражданскую машину, ранены женщина и мужчина.

В Алешках в результате сбросов боеприпасов с дронов ранены женщина 1957 и мужчина 1943 годов рождения. Около Великих Копаней украинский дрон ударил по машине, пострадали два человека. Все пострадавшие доставлены в больницы.