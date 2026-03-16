Один человек погиб, шестеро ранены в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник в своем канале в Мах.

Он уточнил, что погиб мужчина в Новой Каховке. В Тополевках ВСУ обстреляли гражданскую машину, ранены женщина и мужчина.

В Алешках в результате сбросов боеприпасов с дронов ранены женщина 1957 и мужчина 1943 годов рождения. Около Великих Копаней украинский дрон ударил по машине, пострадали два человека. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 марта 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

До 20 увеличилось количество летевших на Москву беспилотников

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 15

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Количество уничтоженных на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8674 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 777 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });