Песков отметил, что рост мировых цен на нефть увеличит поступления в бюджет РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рост мировых цен на нефть и временное снятие американских санкций с российской нефти увеличат поступления в бюджет РФ, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть и нефтепродукты, и которые ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, "доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет".