Поиск

ВС подтвердил право управляющих в банкротстве на бесплатные выписки о машинах должников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал недействующими нормы постановления правительства, которое с 2026 года сделало платным для арбитражных управляющих в делах о банкротстве получение бумажных выписок из госреестра о наличии у должников транспортных средств.

В ноябре 2025 года правительство изменило правила ведения государственного реестра транспортных средств, утвержденные постановлением правительства № 1874 года 2019 года. С 1 января 2026 года на основании абзаца первого пункта 35 этого документа получение бумажных выписок о транспортных средствах должников для арбитражных управляющих стало платным: за расширенный документ обо всех транспортных средствах одного владельца до пяти включительно страниц - 400 рублей, при большем объеме - по 20 рублей за каждую дополнительную страницу. Бесплатно эти документы предоставляются только судам, правоохранительным органам, самим владельцам транспортных средств, а также участникам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), о необходимости индивидуального подключения управляющих к которой говорят более пяти лет.

С изменением правил не согласился арбитражный управляющий Максим Доценко и обратился в Верховный суд, чтобы оспорить ту норму. Он ссылался на то, что она противоречит статье 20.3 и статье 66 закона о несостоятельности, которые предусматривают право управляющих на бесплатное получение от госорганов сведений о должниках и их имуществе. По его мнению, новые правила незаконно препятствуют деятельности арбитражных управляющих, незаконно устанавливая административный барьер в виде взимания платы.

"ВС РФ удовлетворил требования и признал недействующим оспариваемое положение со дня вступления решения ВС РФ в законную силу в той мере, в какой оно в системе действующего правового регулирования не предусматривает возможности предоставления арбитражному управляющему в деле о банкротстве запрошенных сведений, содержащихся в государственном реестре транспортных средств, без взимания платы", - сообщили в пресс-службе суда.

Верховный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 780 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8677 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
