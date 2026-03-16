ВС подтвердил право управляющих в банкротстве на бесплатные выписки о машинах должников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России признал недействующими нормы постановления правительства, которое с 2026 года сделало платным для арбитражных управляющих в делах о банкротстве получение бумажных выписок из госреестра о наличии у должников транспортных средств.

В ноябре 2025 года правительство изменило правила ведения государственного реестра транспортных средств, утвержденные постановлением правительства № 1874 года 2019 года. С 1 января 2026 года на основании абзаца первого пункта 35 этого документа получение бумажных выписок о транспортных средствах должников для арбитражных управляющих стало платным: за расширенный документ обо всех транспортных средствах одного владельца до пяти включительно страниц - 400 рублей, при большем объеме - по 20 рублей за каждую дополнительную страницу. Бесплатно эти документы предоставляются только судам, правоохранительным органам, самим владельцам транспортных средств, а также участникам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), о необходимости индивидуального подключения управляющих к которой говорят более пяти лет.

С изменением правил не согласился арбитражный управляющий Максим Доценко и обратился в Верховный суд, чтобы оспорить ту норму. Он ссылался на то, что она противоречит статье 20.3 и статье 66 закона о несостоятельности, которые предусматривают право управляющих на бесплатное получение от госорганов сведений о должниках и их имуществе. По его мнению, новые правила незаконно препятствуют деятельности арбитражных управляющих, незаконно устанавливая административный барьер в виде взимания платы.

"ВС РФ удовлетворил требования и признал недействующим оспариваемое положение со дня вступления решения ВС РФ в законную силу в той мере, в какой оно в системе действующего правового регулирования не предусматривает возможности предоставления арбитражному управляющему в деле о банкротстве запрошенных сведений, содержащихся в государственном реестре транспортных средств, без взимания платы", - сообщили в пресс-службе суда.