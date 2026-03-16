Мурашко сообщил о снижении потребления алкоголя в РФ с 2009 г. в 1,7 раза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Потребление алкогольной продукции в России за последние 16 лет снизилось в 1,7 раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Потребление алкогольной продукции на душу населения, в литрах этанола: 2009 год - 13,7 (литра); 2025 год - 8,06 (литра). Снижение (показателя) в 1,7 раза", - говорится в презентации Мурашко, которую он продемонстрировал в понедельник на форуме "Здоровое общество".

Ранее Мурашко сообщил, что в России утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2030 года; она позволит, в том числе, сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения.