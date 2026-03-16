МИД РФ назвал одной из первопричин конфликта на Украине нынешний режим в Киеве

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москву не устроит урегулирование украинского конфликта, предполагающее сохранение нынешних властей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских демократов, не вижу ничего, что конструктивно могло бы восприниматься с прицелом на какой-то прогресс на переговорах. Президент Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному урегулированию, но поскольку киевский режим к этому не готов, то мы будем достигать целей СВО "на земле", что сейчас и происходит", - сказал министр.

Лавров отметил, что "американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость всё-таки решить проблему признания реалий "на земле" и полного освобождения Донбасса в полном соответствии с задачами СВО, они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта".

"Но вторая первопричина - это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завезти какие-то стабилизационные силы, - это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу РФ, - мы на этот счёт уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим, (...) - это серьезнейшая проблема. Это не просто, как сейчас говорят: "давайте по линии соприкосновения остановимся, и все будет хорошо". Это не так", - подчеркнул Лавров.