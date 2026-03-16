Поиск

МИД РФ назвал одной из первопричин конфликта на Украине нынешний режим в Киеве

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москву не устроит урегулирование украинского конфликта, предполагающее сохранение нынешних властей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских демократов, не вижу ничего, что конструктивно могло бы восприниматься с прицелом на какой-то прогресс на переговорах. Президент Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному урегулированию, но поскольку киевский режим к этому не готов, то мы будем достигать целей СВО "на земле", что сейчас и происходит", - сказал министр.

Лавров отметил, что "американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость всё-таки решить проблему признания реалий "на земле" и полного освобождения Донбасса в полном соответствии с задачами СВО, они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта".

"Но вторая первопричина - это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завезти какие-то стабилизационные силы, - это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу РФ, - мы на этот счёт уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим, (...) - это серьезнейшая проблема. Это не просто, как сейчас говорят: "давайте по линии соприкосновения остановимся, и все будет хорошо". Это не так", - подчеркнул Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 780 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8677 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });