Ножевым ранением закончилась ссора двух школьников в Подмосковье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Лосино-Петровском округе Подмосковья семиклассники устроили поножовщину, проверку проводит Щелковская городская прокуратура, сообщило областное надзорное ведомство.

По предварительной версии следствия, пока школьники шли на занятия, два семиклассника поссорились, и один ударил второго ножом. Пострадавший был госпитализирован.

Щелковская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, добавили в ведомстве.

Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8 утра 96 украинских дронов

В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам

 В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

 Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 784 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8678 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
