Лавров провел переговоры с главой МИД Кении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кении Мусалиа Мудавади двустороннюю и международную повестку, в частности, ситуацию вокруг Украины и события на Ближнем Востоке, сообщил российский МИД.

"Были обстоятельно обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных российско-кенийских отношений. Подтвержден настрой Москвы и Найроби на продвижение политического диалога, расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, культурной, образовательной, научной, гуманитарной и других областях. Отмечена важность придания импульса совместной работе по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, в том числе подписанию соглашения о создании Межправительственной Российско-Кенийской комиссии по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что состоялся обмен мнениями по тематике урегулирования конфликтов в Африке, ситуации вокруг Украины, а также развитию событий на Ближнем Востоке.

При рассмотрении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня констатировано "совпадение принципиальных позиций России и Кении в поддержку формирования полицентричного мироустройства, обеспечения принципов справедливости и равноправия в международных делах". "Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия двух стран в рамках ООН и других многосторонних форумов", - информирует МИД.

Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8 утра 96 украинских дронов

В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8685 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 790 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });