Лавров провел переговоры с главой МИД Кении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кении Мусалиа Мудавади двустороннюю и международную повестку, в частности, ситуацию вокруг Украины и события на Ближнем Востоке, сообщил российский МИД.

"Были обстоятельно обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных российско-кенийских отношений. Подтвержден настрой Москвы и Найроби на продвижение политического диалога, расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, культурной, образовательной, научной, гуманитарной и других областях. Отмечена важность придания импульса совместной работе по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, в том числе подписанию соглашения о создании Межправительственной Российско-Кенийской комиссии по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что состоялся обмен мнениями по тематике урегулирования конфликтов в Африке, ситуации вокруг Украины, а также развитию событий на Ближнем Востоке.

При рассмотрении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня констатировано "совпадение принципиальных позиций России и Кении в поддержку формирования полицентричного мироустройства, обеспечения принципов справедливости и равноправия в международных делах". "Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия двух стран в рамках ООН и других многосторонних форумов", - информирует МИД.