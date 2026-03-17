Северный флот РФ провел учение с условными пусками торпед в Баренцевом море

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские противолодочные вертолеты Ка-27М отработали поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника на учении в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота во вторник.

"После подтверждения координат и классификации цели как подводной лодки условного противника экипажи выполнили условно-тактическое торпедирование цели", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

В роли подводного "оппонента" выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота. Субмарина маневрировала на различных глубинах, создавая условия, максимально приближенные к боевым, отметили во флоте.

Там сообщили, что для создания гидроакустического поля и обнаружения подводной цели летчики выполнили сбрасывание радиогидроакустических буёв, каждый из которых способен прослушивать толщу воды в радиусе нескольких километров.

"Для более точного определения координат и классификации цели использовалась опускаемая гидроакустическая станция, которая позволяет эффективно обнаруживать подводные объекты на различных глубинах", - сказали в пресс-службе.

По её данным, учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и направлено на поддержание высокой профессиональной выучки летного состава и совершенствование навыков противолодочной подготовки в сложных условиях Заполярья и Крайнего Севера.

По официальной информации, корабельные вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают противолодочную оборону группировок ВМФ в дальней и ближней морских зонах.

Модернизированные вертолеты Ка-27М способны выполнять задачи при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы кораблей при волнении моря до пяти баллов. Ка-27М обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводных кораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.