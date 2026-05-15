Тела трех погибших обнаружены после пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Тела трех погибших работников АО "Транснефть - Урал" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") обнаружены после пожара на резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" в Башкирии, сообщила пресс-служба АО.

"Найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются. Трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство АО "Транснефть - Урал" находится на постоянной связи с родными работников, погибших в результате несчастного случая на ЛПДС "Нурлино".

"Им будет оказана вся необходимая помощь, речь идет не только о социальных выплатах, но и о материальной корпоративной поддержке семьям в соответствии с коллективным договором", - говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие "активно взаимодействует с правоохранительными и контролирующими органами для определения причин технического инцидента, который привел к возгоранию", добавляет компания.

Как сообщалось, в среду на площадке ЛПДС "Нурлино" при проведении работ на выведенном из эксплуатации резервуаре РВСП-20000, выполнявшихся подрядной организацией ООО "Геококад", произошел взрыв с последующим возгоранием. Причиной послужило воспламенение внутри резервуара газовоздушной среды. В результате происшествия три сотрудника подрядной организации были доставлены в ожоговый центр, велись поиски четырех сотрудников "Транснефть-Урал".

ЛПДС "Нурлино" - крупнейшая станция трубопроводной системы АО "Транснефть - Урал". Мощности "Нурлино" обеспечивают транспортировку по магистралям УБКУА (Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск) и НКК (Нижневартовск - Курган - Куйбышев) к нефтепроводам, находящимся в зоне ответственности АО "Транснефть - Прикамье" и АО "Транснефть - Приволга".