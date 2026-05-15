В Белгороде беспилотник ударил в многоквартирный дом, есть пострадавшие

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотник атаковал десятиэтажный дом, есть пострадавшие, сообщил региональный оперштаб. Данные о числе раненых уточняются.

"Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу. Еще двоих раненых - мужчину и женщину - с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

После взрыва в доме загорелись несколько балконов. Пожарные потушили открытое горения.

В доме повреждены фасад и остекление.

