Что произошло за день: пятница, 15 мая

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, число жертв атаки БПЛА на Рязань достигло четырех, Россия и Украина провели военнопленными, в Москве прогнозируют жару с понедельника

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме.

- До четырех выросло число погибших в результате атаки беспилотников на Рязань.

- Россия и Украина в пятницу провели обмен военнопленными в формате 205 на 205. Кроме того, источник сообщил об обмене телами погибших.

- Власти Китая и США надеются на скорое завершение украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Ван И после визита в Пекин Дональда Трампа.

- В России в апреле 2026 года инфляция составила 0,14%, сообщил Росстат.

- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Pussy Riot (группа признана экстремистским объединением и запрещена в РФ).

- Бюро Объединенного мира борьбы допустило российских спортсменов на международные соревнования под своей эгидой без ограничений во всех возрастных категориях.

- Жаркую погоду в Москве прогнозируют с понедельника, столбики термометров будут преодолевать отметку в 30 градусов.

В Белгороде беспилотник ударил в многоквартирный дом, есть пострадавшие

