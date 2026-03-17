Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 206 дронов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 206 беспилотников, сообщило Минобороны.

62 дрона были нейтрализованы над Брянской областью, 43 - над Московским регионом, из них 40 летели в сторону столицы.

Еще четыре БПЛА нейтрализованы над Ленинградской областью, 28 - над Краснодарским краем, 18 - над Крымом, по 12 - над Смоленской областью и Азовским морем, девять - над Калужской.

Еще восемь БПЛА нейтрализованы за ночь над Белгородской областью, шесть - над Ростовской, три - над Астраханской, один - над Адыгеей, сообщило министерство.

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38

В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

 В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

До 30 выросло число сбитых БПЛА, летевших во вторник на Москву

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Количество сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников достигло 26

Число сбитых за трое суток на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 199

До 15 выросло число сбитых во вторник беспилотников, летевших на Москву

В Костроме рядом с гимназией № 28 нашли обломки беспилотника

Что произошло за день: понедельник, 16 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8696 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 809 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
