Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 206 дронов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 206 беспилотников, сообщило Минобороны.

62 дрона были нейтрализованы над Брянской областью, 43 - над Московским регионом, из них 40 летели в сторону столицы.

Еще четыре БПЛА нейтрализованы над Ленинградской областью, 28 - над Краснодарским краем, 18 - над Крымом, по 12 - над Смоленской областью и Азовским морем, девять - над Калужской.

Еще восемь БПЛА нейтрализованы за ночь над Белгородской областью, шесть - над Ростовской, три - над Астраханской, один - над Адыгеей, сообщило министерство.