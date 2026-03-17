Губернатор Сахалина потребовал принять меры для недопущения крупных энергоаварий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал разобраться в причинах масштабного отключения света на Сахалине, которое произошло рано утром 14 марта, чтобы предотвратить такие происшествия в дальнейшем, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона провел совещание по этому поводу с участием руководителей "Сахалинэнерго" и "РусГидро".

"Авария повлияла на работу коммунальной инфраструктуры, доставила неудобства людям, которые вовремя не получили тепло и воду. Необходимо разобраться в причинах случившегося и принять меры, чтобы такие ситуации не повторялись", - заявил он.

Утром 14 марта на объектах генерации Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 сработали автоматические системы защиты, что привело к ограничению энергоснабжения и перебоям в тепло- и водоснабжении. Без электричества остались более 100 тысяч человек в 10 районах Сахалина. Энергетики оперативно восстановили энергоснабжение. Причины происшествия выясняет специальная комиссия.

"Подобный инцидент уже имел место в декабре прошлого года. Повторение считаю недопустимым. Потребовал от ответственных руководителей прибыть в регион для детального разбора причин аварии. Энергетическая безопасность островов должна быть обеспечена в полном объеме. Ставлю задачу выработать техническое решение для предотвращения подобных срывов в будущем", - сообщил Лимаренко.

Руководство "РусГидро" заявило на совещании, что отправит на Сахалин "лучших релейщиков, чтобы установить причины произошедшего и представить оператору (ПАО "Сахалинэнерго" - ИФ) предложения по изменению настроек системы защиты".

Валерий Лимаренко РусГидро Сахалин Сахалинэнерго
