Минюст зарегистрировал указание ЦБ об особом порядке определения цены акций, купленных "физиками" на IPO/SPO

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал указание Банка России об особом порядке определения рыночной цены акций, купленных частными инвесторами на IPO и SPO, которое должно помочь решить проблему необоснованного налогового бремени для физлиц - участников публичных размещений, возникавшего из-за применения действовавшего до сих пор порядка расчетов.

Указание вступит в силу через десять дней с момента его официального опубликования.

Проект указания был подготовлен регулятором в августе 2025 года. В пояснительной записке к нему ЦБ напоминал, что текущая практика предполагает подачу инвесторами адресных заявок для приобретения ценных бумаг на IPO и SPO. При этом сделки фактически исполняются в день начала допуска ценных бумаг к организованным торгам (сами заявки могут подаваться как до дня начала организованных торгов, так и в этот день).

В этот же день на основе хотя бы одной безадресной заявки организатор торговли рассчитывает рыночную цену ценной бумаги в силу требований приказа ФСФР (регулятор финрынка до 2013 года, функции переданы ЦБ - ИФ). При этом сделки с акциями, совершаемые на основании адресных заявок, не учитываются при определении рыночной цены. В результате получается, что при покупке частным инвестором бумаг в ходе IPO или SPO его сделка не участвует в формировании рыночной цены этой бумаги и ее границ колебаний.

Поэтому если в первый день торгов рыночная цена, формируемая на основании безадресных заявок, превысит цену сделок на IPO или SPO, у частных инвесторов возникнет доход в виде налогооблагаемой материальной выгоды, что дестимулирует их участвовать в размещениях, отмечал ЦБ.

Указание регулятора устанавливает особый порядок определения рыночных цен акций, которые "физики" приобретают в рамках IPO или SPO. В частности, рыночной будет признаваться фактическая цена размещения (в рамках IPO), по которой инвестор приобрел такие бумаги, а в случае проведения SPO - фактическая цена приобретения инвестором ценных бумаг в день начала организованных торгов.

Соответствующие приказы ФСФР, согласно указанию ЦБ, признаются не подлежащими применению.