Лукашенко объяснил затягивание конфликта на Украине тем, что Путина обманули

Среди тех, кто обманул российского президента, он назвал Ватикан и еврейское лобби

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине не завершился быстрой победой России из-за того, что российского президента обманули. Он сказал об этом телеканалу "Аль-Арабийя", передает "БелТА".

"По ходу боевых действий не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены", - сказал Лукашенко.

Это решение Путина, по мнению президента Белоруссии, было направлено на восстановление мира между конфликтующими сторонами, но, к сожалению, этого не произошло.

"В очередной раз, наверное, - я знаю - эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие", - заявил Лукашенко.

Сам президент и белорусские военачальники, считают, что если бы тогда россияне продолжили наступление, то "там ни Зеленского, никого бы не осталось".