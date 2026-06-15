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Свободную продажу "ДТ Ультра" откроют во вторник на всех АЗС "ТЭС" в Севастополе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "ДТ Ультра" в Севастополе в свободной продаже во вторник будет на всех автозаправочных станциях (АЗС) сети "ТЭС", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На всех АЗС "ТЭС" будет в свободной продаже "ДТ Ультра". Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Во вторник на сети АЗС "ТЭС" продажа остальных видов топлива будет осуществляться по QR-кодам. При этом на двух станциях сети будет открыта свободная продажа.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Михаил Развожаев Крым
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