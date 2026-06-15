В Ярославской области из-за возгорания резервуара с топливом на землю садится сажа

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Ярославской области в результате возгорания резервуара с топливом в Рыбинском округе возникли осадки, это сажа, она не опасна для растений и сельского хозяйства, заявил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина - возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА. По данным специалистов, эти остатки - обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства", - написал он в своем канале в Max.

"Для безопасности жителей проведены замеры показателей воздуха в ближайшей жилой зоне. Превышений гигиенических нормативов не выявлено", - добавил он.

В Волковском ручье взяли пробы воды, результаты анализов скоро ожидаются.

"Для предотвращения распространения загрязнения в Рыбинское водохранилище установлены боновые заграждения", - написал Евраев.

Также сажа выпала в Некоузском и Мышкинском округах, добавил губернатор.

На месте работают региональные министерства, Роспотребнадзор и МЧС России.