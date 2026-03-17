На строительство новых корпусов НМИЦ гематологии выделят 13,6 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделит до 2030 года 13,6 млрд рублей на строительство новых корпусов НМИЦ гематологии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, посещая центр.

"CAR-T технология сегодня, которую вы разрабатываете, она, конечно не просто нуждается в инвестициях и поддержке, мы это будем делать. Корпус инновационной гематологии и клеточной терапии будет реализован. На сегодняшний день необходимые средства в бюджете заложены. С 2026 по 2028 года 5,6 млрд в федеральном бюджете зарезервировано, а всего будет 13,6 млрд до 2030 года, чтобы все это было построено", - сказал он.

Строить научно-производственный комплекс полного цикла для создания клеточных лекарственных препаратов начали в 2024 году. Четырехэтажное здание будет размещаться на территории НМИЦ гематологии, его площадь превысит 3 тысячи кв. м.

В новом корпусе будет находится технологические помещения, соответствующие международным стандартам GMP для чистых помещений. В них будет производиться до 500 клеточных препаратов в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Корпус инновационной гематологии и клеточной терапии станет еще одним объектом капитального строительства. Сейчас он находится на стадии проектирования. Технико-экономические показатели объекта составляют 34 тысячи кв. м общей площади. Проектная мощность предусматривает 300 амбулаторных посещений в сутки, 110 коек круглосуточного стационара в дополнение к тем 270, которые есть сейчас, а также 18 коек реанимационного профиля.

Корпус позволит увеличить объем амбулаторного приема в два раза, в 1,5 раза возрастет трансплантационная мощность (до 600 трансплантаций в год), а также в 2,5 раза увеличится число реанимационных коек. Кроме того, увеличится количество отделений для CAR-T-клеточной терапии и появится современный биобанк. Начать строительство планируется в 2027 году, а ввести объект в эксплуатацию в 2032 году.

НМИЦ гематологии - первый в мире государственный институт переливания крови. Он был создан решением Совета труда и обороны СССР 26 февраля 1926 года. Сегодня "НМИЦ гематологии" - ведущая экспертная организация в России в области лечения гематологических заболеваний и переливания крови. В центре успешно лечат онкологические заболевания крови, которые еще совсем недавно считались неизлечимыми.

Также "НМИЦ гематологии" - ведущий в стране трансплантационный центр. Ежегодно в центре выполняют более 400 трансплантаций костного мозга. Ежегодно выполняется более 1500 хирургических операций, в том числе пациентам с нарушением свертываемости крови.