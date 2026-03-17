Некоторые виды терапий против онкологии скоро станут доступны бесплатно по ОМС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Некоторые виды терапий по борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе CAR-T-клеточная терапия, в ближайшем будущем будут покрываться государственными гарантиями по ОМС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита во НМИЦ гематологии.

"Все это (CAR-T-клеточная терапия, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологией - ИФ) в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС, что очень важно", - сказал он.

"В том числе и CAR-T методы включат в государственные гарантии, по ОМС можно будет получить бесплатно", - сказал Мишустин.