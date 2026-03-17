Дума приняла в I чтении проект о повышении защищенности сведений с гостайной

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о повышении защищенности сведений, составляющих государственную тайну.

Законопроект (№ 1147230-8) подготовлен в целях повышения защищенности сведений, составляющих государственную тайну, связанных с обеспечением безопасности пунктов управления государством и Вооруженными силами РФ, иных специальных объектов мобилизационного назначения, отнесенных к ведению Главного управления специальных программ президента РФ.

В этой связи предусматривается исключение с 1 января 2027 года необходимости лицензирования следующих видов деятельности, осуществляемых воинскими частями и организациями Главного управления специальных программ президента РФ: разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники; разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов.

Исключение также делается для разработки, производства, испытания, ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия; разработки, производства, испытания, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов; хранения и торговли гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, патронами к гражданскому и служебному оружию и составными частями патронов; разработки, производства, испытания, хранения, реализации (в том числе распространения), утилизация пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом.