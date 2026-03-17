Лидеров в области репутационного менеджмента наградят в Москве 24 апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) проведет 24 апреля в Москве церемонию вручения V ежегодной "Премии РАСО" для лидеров в области репутационного менеджмента.

Премия, учрежденная в 2021 году, отмечает лучшие коммуникационные практики, которые оказали влияние на долгосрочную репутацию компаний, некоммерческих организаций и органов власти. В 2025 году на награды в семи номинациях претендовали около 170 участников, большинство из которых были выдвинуты экспертным сообществом.

Церемония награждения будет сопровождаться профессиональной дискуссией о ключевых вызовах отрасли.

В 2026 году премия расширена до восьми номинаций, отражающих актуальные приоритеты коммуникационной индустрии. В их числе: "Форвард" - за новые практики взаимодействия с аудиториями и инновационные решения, формирующие репутацию лидера; "Большая повестка" - за коммуникационную поддержку задач национального масштаба; "Устойчивое развитие" - за социальные и экологические инициативы; "Социальный архитектор" - за лучшие коллаборации бизнеса, власти и некоммерческих структур, сформированные для решения общественно значимых задач.

Ключевой критерий отбора - доказанный вклад коммуникационных решений в достижение стратегических целей организаций. В 2026 году старту процедуры выдвижения номинантов экспертным сообществом впервые предшествовало социологическое исследование, выполненное по заказу РАСО. Оно позволило сформировать стартовый перечень из более чем 70 претендентов на лидерство в новом сезоне.

"За пять лет Премия РАСО стала не просто профессиональной наградой, а механизмом признания реального вклада бизнеса в развитие репутационного менеджмента. Важно, что большинство номинантов выдвигается самим профессиональным сообществом: эксперты отмечают те управленческие решения и последовательные позитивные трансформации публичного образа, которые действительно становятся ориентиром для рынка. Премия фиксирует именно такие практики - когда коммуникационная работа помогает компаниям, госорганам, НКО отвечать на общественные ожидания, работать с масштабными социальными темами и эффективнее достигать собственных долгосрочных целей", - прокомментировал председатель оргкомитета премии, первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.

"Мы видим растущую конкуренцию в ключевых номинациях - прежде всего в таких направлениях, как "Большая повестка" и "Устойчивое развитие". Это показывает, что компании все чаще рассматривают коммуникации не как вспомогательную функцию, а как стратегический инструмент управления репутацией, доверием и долгосрочной устойчивостью бизнеса. Кроме того, в этом году мы ожидаем большого внимания к новой номинации "Социальный архитектор". В ней будут оцениваться результативные коллаборации бизнеса, общества и власти, которые обеспечили измеримый рост качества жизни, развитие социальной среды российских регионов или привели к формированию новых устойчивых социальных практик", - добавил Олег Полетаев.

Участниками конкурса могут стать коммерческие и государственные компании, институты развития, а также некоммерческие организации и руководители бизнеса.

По итогам премии формируется публичная база кейсов, отражающих ключевые тренды в сфере публичных коммуникаций.