Путин в среду проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии ряда объектов на территории Крыма", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.