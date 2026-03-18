Рынок акций РФ в утреннюю сессию открылся незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует невнятную динамику на фоне влияния противоречивых факторов, в том числе наметившегося снижения мировых цен на нефть после очередного скачка вверх накануне.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2855 пунктов (+0,05%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6%.

Подешевели акции "Русала" (-1,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет готов завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил. "Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем", - заявил он журналистам во вторник в ходе встречи с премьер-министром Ирландии. При этом Трамп подчеркнул, что если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, то Тегерану потребуется десять лет, чтобы восстановиться.

Он также отметил, что у Штатов есть большие планы на эту страну после завершения конфликта. В частности, он вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные к США силы.

Еще в начале марта, когда операция только началась, Трамп сказал, что "не хотел бы видеть, чтобы она продолжалась слишком долго". "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - подчеркнул он. Вместе с тем примерно в то же время в Белом доме заявляли, что операция против Ирана может продлиться до шести недель.

В свою очередь Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, подчеркивая, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. "Корпус стражей исламской революции объявил о (...) волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за смерть мученика Ирана Лариджани", - передавало Press-TV.

В распространенном иранскими государственными СМИ заявлении КСИР также отмечается, что в ходе атаки выпущены ракеты с разделяющейся боевой частью "Хоррамшахр-4" и "Квадр", нацеленные на район близ Тель-Авива.

Между тем израильский Channel 12 сообщает, что по меньшей мере четыре объекта в Кафр-Касеме в центре страны повреждены в результате последнего ракетного удара со стороны Ирана. Сообщается также о двух погибших от осколочных ранений в соседнем Рамат-Гане.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали отомстить за смерть Лариджани. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

Мировые цены на нефть 18 марта утром умеренно снижаются после заметного скачка вверх накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 2,5%, до $100,83 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 3,27%, до $93,06 за баррель.

Трамп во вторник вновь выразил мнение, что по завершении боевых действий на Ближнем Востоке последует резкое снижение цен на нефть. "Как только война завершится, что произойдет скоро, цены обрушатся как скала. Вот увидите", - сказал он в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе. Рынок попытался продолжить начатое днем ранее восстановление после резкого спада, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, однако сохранение высоких цен на нефть ограничило рост индексов. Стоимость Brent держится выше $100 за баррель в связи с продолжающейся блокировкой поставок через Ормузский пролив.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг очередные заседания проведут также Европейский центральный банк и Банк Англии.

"Хотя мы не ожидаем от центробанков резких и импульсивных решений по денежно-кредитной политике, они, вероятно, будут подчеркивать необходимость бдительности в отношении инфляционных рисков на фоне высоких цен на нефть и неопределенности относительно продолжительности войны", - говорится в обзоре аналитиков UBS. "Более "ястребиные", чем ожидается, заявления ЦБ могут усилить волатильность на фондовом рынке, который уязвим к смене настроений", - отмечают эксперты.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,38%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 18 марта.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,5-4%, в то время как индексы Гонконга и материкового Китая снижаются на 0,2-0,3%.