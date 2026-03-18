Военные начали взрывать лед на реках Башкирии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Башкирии специалисты 12-й инженерной бригады приступили к подрывам льда на реке Инзер, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие провели замеры толщины льда, расчет и закладку взрывчатого вещества в русле реки Инзер близ населенного пункта Тавакачево Архангельского района. Для устранения ледовых заторов саперы (...) выполнили подрыв двух участков ледового полотна общей протяженностью более 200 метров, использовав около 50 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Следующие три этапа подрывных работ пройдут в населенных пунктах, расположенных выше по течению реки Инзер в Архангельском и Белорецком районах.

Кроме Башкирии саперы ЦВО готовятся к взрывным работам на реках Татарстана, Челябинской области и Алтайского края.