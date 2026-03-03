Поиск

Саперы готовятся взрывать лед в регионах Центрального военного округа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Военных саперов привлекут для подрывов ледяных заторов в Челябинской области и других регионах, относящихся к Центральному военному округу (ЦВО), сообщает пресс-служба ЦВО.

"Специалисты инженерных войск из числа военнослужащих инженерно-саперных подразделений в рамках помощи федеральным органам исполнительной власти в борьбе с весенним половодьем готовятся к проведению взрывных работ на реках в Алтайском крае, Башкортостане, Татарстане и Челябинской области", - говорится в сообщении.

Будут созданы взрывные команды. Военные инженеры определят районы формирования наиболее сложной паводковой ситуации и проведут комплекс работ по предотвращению заторов, подтоплений, а также по защите мостов и гидротехнических сооружений.

Татарстан ЦВО Алтай Башкортостан Челябинская область
