ФСБ и СКР сообщили о задержании в Уфе подростка, планировавшего теракт в храме

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о задержании в Уфе подростка, готовившего теракт в одном из православных храмов города.

"Действуя по указанию куратора, фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный 2009 года рождения был завербован через мессенджер участником террористической организации под псевдонимом "Мансур аль-Украини", проживающим на территории Украины.

Согласно сообщению, по заданию куратора подросток распространял террористическую идеологию среди учеников старших классов и колледжей.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанному предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

