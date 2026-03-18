Гендиректора Корпорации развития Вологодчины осудили за поддельный диплом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд признал гендиректора АО "Корпорация развития Вологодской области" Ирину Батогову виновной в использовании поддельного диплома о высшем образовании, сообщает пресс-служба судов региона.

Она признана виновной по части 3 статьи 327 УК (использование заведомо поддельного иного официального документа). Суд назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Батогова вины в суде не признала.

"Установлено, что летом 2024 года, не имея высшего образования, но имея намерение занять должность генерального директора Корпорации развития Вологодской области, жительница областного центра использовала копию поддельного диплома о высшем образовании одного из московских финансовых институтов, предоставив его в отдел кадров для трудоустройства", - говорится в сообщении.

АО "Корпорация развития Вологодской области" было создано в феврале 2012 года, главным акционером является правительство Вологодчины, сказано на сайте АО, пост гендиректора сейчас занимает Батогова.

Вологодская область Вологодский городской суд
