СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул пост замглавы Минобороны РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Олег Савельев покинул должность заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщили в понедельник издания РБК и "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, близкие к Минобороны РФ.

Согласно сайту военного ведомства, Савельев до последнего времени возглавлял аппарат Минобороны РФ.

По данным информационной службы "Вести", генерал-полковник Виталий Шулика, занимавший должность заместителя министра внутренних дел, переведен в министерство обороны РФ и стал заместителем Андрея Белоусова.