Поиск

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" опубликовала результаты ежегодного рейтинга университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Лидером рейтинга в 2026 году стала Президентская академия (РАНХиГС). Второе место занял Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), третье - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. На четвертой позиции - Финансовый университет при Правительстве РФ, на пятой - Санкт-Петербургский государственный университет. Участие в рейтинге приняли 75 российских университетов.

В число лучших образовательных организаций по направлению ГМУ также вошли Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Государственный университет управления, Российский государственный гуманитарный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сибирский федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уфимский университет науки и технологий, Государственный университет просвещения, Московский педагогический государственный университет, Южный федеральный университет, Воронежский государственный университет, Московский городской педагогический университет, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина.

При подготовке рейтинга эксперты "Интерфакса" оценивали вузы по десяти показателям: число профилей бакалаврских и магистерских программ по направлению ГМУ (с учетом профессионально-общественной аккредитации программ), публикационная активность научно-педагогических работников в журналах RSCI и ВАК по тематике "Государство и право", а также по общественным наукам (с учетом цитируемости), участие студентов во Всероссийской студенческой олимпиаде "Я - профессионал" по ГМУ и во Всероссийском кейс-чемпионате по ГМУ.

Итоговая оценка каждого университета формировалась как линейная комбинация десяти показателей с определенными весовыми коэффициентами, приведенных к единой шкале от 0 до 1000 баллов.

Группа "Интерфакс" с 2010 года проводит независимую оценку российских вузов и их образовательных программ. Результаты рейтинга и описание методики доступны на сайте academia.interfax-russia.ru .

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто из-за атаки БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9568 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов