"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" опубликовала результаты ежегодного рейтинга университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Лидером рейтинга в 2026 году стала Президентская академия (РАНХиГС). Второе место занял Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), третье - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. На четвертой позиции - Финансовый университет при Правительстве РФ, на пятой - Санкт-Петербургский государственный университет. Участие в рейтинге приняли 75 российских университетов.

В число лучших образовательных организаций по направлению ГМУ также вошли Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Государственный университет управления, Российский государственный гуманитарный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Сибирский федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уфимский университет науки и технологий, Государственный университет просвещения, Московский педагогический государственный университет, Южный федеральный университет, Воронежский государственный университет, Московский городской педагогический университет, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина.

При подготовке рейтинга эксперты "Интерфакса" оценивали вузы по десяти показателям: число профилей бакалаврских и магистерских программ по направлению ГМУ (с учетом профессионально-общественной аккредитации программ), публикационная активность научно-педагогических работников в журналах RSCI и ВАК по тематике "Государство и право", а также по общественным наукам (с учетом цитируемости), участие студентов во Всероссийской студенческой олимпиаде "Я - профессионал" по ГМУ и во Всероссийском кейс-чемпионате по ГМУ.

Итоговая оценка каждого университета формировалась как линейная комбинация десяти показателей с определенными весовыми коэффициентами, приведенных к единой шкале от 0 до 1000 баллов.

Группа "Интерфакс" с 2010 года проводит независимую оценку российских вузов и их образовательных программ. Результаты рейтинга и описание методики доступны на сайте academia.interfax-russia.ru .