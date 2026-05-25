Поиск

В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

По данному делу арестованы восемь человек, заявили в ФСБ и СКР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Группа из восьми человек, включая чиновников и представителей золотодобывающих компаний задержаны и арестованы по обвинению во взяточничестве в области получения лицензий на добычу золота в Забайкальском крае, заявили в ФСБ и СКР.

"Установлено, что представители территориальных органов, специализирующихся на лицензировании геологоразведки золотоносных недр и выдаче заключений экспертиз для золотодобывающих предприятий Забайкальского края, за взятки обеспечивали согласование заявок на их получение и выдачу положительных экспертных заключений для отдельных аффилированных компаний, при этом отклоняли обращения на указанные участки иных недропользователей", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

По данным спецслужбы, у задержанных обнаружены и изъяты свыше 27 млн рублей, "полученные от представителей золотодобывающих компаний за общее покровительство".

"Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 млрд рублей", - сказали в ФСБ.

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко в свою очередь сообщила журналистам, что возбуждено девять уголовных дел по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 (дача взятки в крупном размере), п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

"К настоящему времени обвинения в получении взяток предъявлены двум должностным лицам и одному посреднику, ранее работавшему в одном из учреждений в должности начальника отдела. Установлены (и задержаны - ИФ) также пять взяткодателей, в интересах которых совершались незаконные действия", - сказала Петренко.

Она отметила, что по ходатайству следствия "всем восьми обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

"На имущество фигурантов (недвижимость, транспортные и денежные средства) наложен арест на общую сумму более 60 млн рублей", - сказала представитель СКР, добавив, что задержания и обыски произведены на территории Читы, Санкт-Петербурга и Благовещенска.

СКР Светлана Петренко ФСБ Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто из-за атаки БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9568 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов