В Думе одобрили концепцию законопроекта по ИИ и направили рекомендации в кабмин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Участники межфракционной рабочей группы Госдумы представили в правительство РФ концепцию проекта закона о регулировании работы искусственного интеллекта в России, заявил заместитель председателя палаты российского парламента Александр Бабаков.

"Участники межфракционной рабочей группы Госдумы одобрили концепцию законопроекта о регулировании работы искусственного интеллекта в РФ, а также рекомендовали правительству учесть его положения при формировании итоговой редакции проекта закона до его внесения в Государственную думу", - сказал "Интерфаксу" Бабаков.

По его словам, при разработке законопроекта был учтен широкий круг предложений; рабочая группа получила более 350 инициатив от депутатов, федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, Минцифры и экспертного сообщества.

По мнению Бабакова, ключевым ограничением для развития технологий ИИ становится доступ к энергетическим и вычислительным ресурсам. "Нам необходима стратегия ресурсообеспеченности, в первую очередь в области электроэнергетики и мощности. Речь идет о создании специальных энергетических зон для выделения мощностей под центры обработки данных и суперкомпьютеры", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Он также считает, что концепция регулирования ИИ должна быть основана на принципе человеко-центричности. "Бенефициарами развития технологий должны быть отрасли и предприятия народного хозяйства и наши граждане, уровень и качество жизни которых будут повышаться", - пояснил Бабаков.

При этом он призвал учитывать риски, связанные с природой искусственного интеллекта, включая его двойное назначение.