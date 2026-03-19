Парламентские слушания по регулированию ИИ пройдут в Госдуме 9 апреля

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Парламентские слушания о законодательном регулировании искусственного интеллекта пройдут в Госдуме 9 апреля, сообщил председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. Законопроект о регулировании ИИ 18 марта опубликовало Минцифры.

"Следующей важной вехой станут масштабные парламентские слушания, которые запланированы в Госдуме на 9 апреля. IT-комитет ведет их активную подготовку", - написал Боярский в мессенджере.

По его словам, участие в слушаниях законодателей, представителей правительства, научного и экспертного сообщества "позволит затронуть многие аспекты будущего регулирования".

"Предстоит большая законотворческая работа. Сфера ИИ - передовая и динамичная, поэтому крайне важно найти баланс между стимулированием инноваций, обеспечением технологического суверенитета и надежной защитой прав граждан, в том числе персональных данных. Регулирование должно не тормозить развитие, а задавать понятные и безопасные правила игры, соответствующие скорости изменений и моменту развития технологии", - считает Боярский.